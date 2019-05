Le café togolais a besoin d'un label

Transformation et consommation locale

L’Organisation Inter-Africaine du Café (OIAC), dans sa mission de promotion de la consommation locale du café sur le continent africain, a élaboré un projet dénommé 'Promotion de la consommation intérieure de café en Afrique'.

Il a été lancé le 16 mai à Lomé

Les différents intervenants togolais ont souligné la nécessité d’intensifier les campagnes d’information et de sensibilisation des producteurs sur la consommation du café, d’améliorer la visibilité des produits de transformation par l’organisation de foires, salons, journées portes-ouvertes, de renforcer, la capacité de production des unités de transformation, de développer le label Togo et de faire de la transformation et de la consommation du café, la cheville ouvrière en insérant les jeunes pour booster la production.

Enselme Gouthon, le président de l’Agence des cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM), sera à Accra lundi pour détailler la stratégie de consommation intérieure à l’occasion de l’assemblée générale de cet organe.