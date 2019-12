Le rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année

La 35e Quinzaine commerciale a ouvert ses portes lundi à Agbadahonou (Lomé).

Elle est organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) et se déroule simultanément sur deux autres sites, à Baguida et à Adetikopé (banlieue est et nord de Lomé)

Ce rendez-vous est prisé des habitants de la capitale à quelques jours de Noël et du jour de l’An. L’occasion de trouver son bonheur sur les 200 stands installés pour l’occsion.

Pour Kodjo Adédzé, le ministre du Commerce, cette manifestation commerciale est aussi l’occasion d’assurer la promotion du Made in Togo.

Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sont attendus.