Léger report

La 4e conférence internationale sur les entreprises sociales et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), qui devait se tenir les 9 et 10 septembre, est reportée au 16 septembre.

La responsabilité sociale des entreprises (RSE), également appelée responsabilité sociétale des entreprises (RSE), est la contribution des entreprises au développement durable.

La RSE est une nouvelle grille de lecture qui va permettre à l’entreprise de mieux répondre aux défis auxquels elle est confrontée (climat, approvisionnement, demande de transparence…) et aux attentes de ses parties prenantes qui sont de plus en plus nombreuses sur ces sujets. C’est aussi une nouvelle vision de son rôle et de sa responsabilité dans la société.

L'évènement est organisé par le ministère du Développement à la base et par l’ambassade des Etats-Unis.