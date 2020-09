Les Nana Benz sont de retour sur internet

Lomé était jadis la capitale du pagne. Un statut qu’elle a perdu en raison de la crise sociopolitique des années 90 et de la concurrence des contrefaçons chinoises.

La plupart des revendeuses - les célèbres Nane Benz - ne sont plus que l’ombre d’elles-mêmes.

La vente du Wax au chuté et leurs enfants tentent avec difficulté de maintenir le business à flot.

Mais la jeune génération ne compte pas rester les bras croisés face à l’érosion des ventes.

C’est ainsi que certains viennent de lancer une plateforme en ligne baptisée Yesokaz !.

Tout peut être commandé et livré via internet au Togo et ailleurs dans le monde.

Le site propose le meilleur du pagne hollandais, mais aussi des bijoux, des vêtements des sacs, des chaussures et des accessoires pour la table.