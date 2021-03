Les outils de la croissance

Fort de ses performances, le Port autonome de Lomé, poursuit son processus de modernisation.

A la tête de la plateforme, le contre-amiral Fogan Adégnon, a détaillé jeudi toute une série d’innovations sont la dématérialisation des procédures. L’enlèvement et le règlement s’effectuent en ligne. Il n’est plus nécessaire de se rendre sur place. Gain de temps et d’efficacité pour tout le monde.

Le PAL s’appuie depuis 7 ans sur le guichet unique pour le commerce extérieur.

‘Un port qui s'appuie sur les nouvelles technologies est plus compétitif. Ce qui correspond à notre idée de faire du port de Lomé un hub logistique dans la sous-région', a déclaré M. Adégnon.