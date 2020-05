Modalités pour une reprise des vols

De Dakar à Libreville l’affaire a fait grand bruit … pour pas grand chose.

La compagnie Air France, comme les autres transporteurs internationaux, tentent d’imaginer comment relancer la machine après plus de deux mois de quasi-arrêt et des centaines de millions de dollars de pertes; et sans doute beaucoup plus.

Dans ce contexte, la compagnie française s’est lancée dans une simulation de reprise des vols vers l’Afrique de l’Ouest et du Centre qui a été prise pour argent comptant par certains.

Une simulation qui porte sur le mois de juin avec une lente montée en puissance en fonction de l’éventuelle ouverture des espaces aériens et des aéroports selon l’évolution de l’épidémie et de la demande.

Air France n’a rien annoncé officiellement et rien ne sera fait unilatéralement, évidement.

Un hypothétique programme de vols sera le résultat de discussions avec les autorités de l’aviation civile et les responsables des aéroports de chaque pays africain, dont le Togo.

Des discussions aussi avec les autorités politiques et sanitaires compte tenu du caractère très particulier de la crise sanitaire, du nombre de cas de covid-19, des dispositifs de mise en quarantaine.

‘En ce qui nous concerne, avant toute reprise, il doit y avoir de la concertation et la maitrise de la situation; sinon, on ne pourra pas rouvrir les frontières aériennes’, rappelait le 14 mai dernier Gnama Latta, le directeur de l’aviation civile togolaise.

Chaque pays évaluera dans les prochaines semaines la situation avant de donner le OK aux compagnies aériennes.