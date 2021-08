Où s’arrêtera ARISE ?

San Pedro est le second port de Côte d'Ivoire

Plateforme industrielle d’Adétikopmé, prise de contrôle de la société publique de coton et du MIFA (un mécanisme de financement en faveur des agriculteurs), ARISE est hyper actif au Togo.

Mais ses ambitions sont bien plus larges en Afrique de l’Ouest, au Bénin et en Côte d’Ivoire, notamment.

ARISE participe à la modernisation et à l’extension du terminal industriel polyvalent de San Pedro (TIPSP), via sa filiale port et logistique.

Il vient de réceptionner deux grues mobiles Liebherr.

Les grues d'une portée de 54 mètres et d’une capacité de levage pouvant atteindre jusqu'à 154 tonnes sont adaptées à la manutention des produits en vrac pour charger et décharger les navires de la catégorie New-Panamax, qui bénéficieront d’un tirant d’eau de 15m à quai.

La mise en service de la première phase de développement de TIPSP, prévue avant la fin de l’année, permettra le traitement de divers trafics en vrac solides et liquides comme les minerais (Manganèse, Nickel, Lithium), les produits cimentiers, les produits pétroliers, les engrais, etc.

Le terminal est un partenariat stratégique entre ARISE Ports & Logisitcs, S. Energies et la République de Côte d'Ivoire.

Avec un investissement total de 173 millions d'euros, le projet fait partie intégrante de l'extension du Port Autonome de San Pedro qui a débuté en mai 2019. Près de 600 emplois directs ont été créés pendant la phase de construction du terminal. A terme, le port emploiera 120 personnes et générera 3 600 emplois indirects.