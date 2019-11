Ouverture du port de pêche

Après des mois d’attente, les pêcheurs ont pris possession jeudi de la base de Gbétsogbé.

Le port avait été inauguré il y a sept mois.

Situé à 30km de Lomé, ces nouveaux équipements ont été financés en grande partie par la JICA (coopération japonaise).

Ce port est essentiel car 25.000 personnes vivent directement ou indirectement de ce secteur qui contribue à 3,6% du PIB primaire et à 1,3% du PIB brut.

La pêche maritime est la plus grande pourvoyeuse de produits halieutiques avec une production évaluée entre 15 et 18.000 tonnes par an et malgré des ressources de plus en plus limitées.

700 pêcheurs devraient travailler sur place avec des quais de débarquement, un mouillage pour 300 pirogues, des entrepôts frigorifiques, des équipements de manutention et 80 espaces de vente.

Le port dispose également d’une vaste criée