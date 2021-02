Perspectives fruitées

Avec l’appui de l’Union européenne et de la Coopération allemande (GIZ), le Togo tente de relancer la filière ananas.

Un programme dédié, le PROCAT, doit permettre d’augmenter les rendements et la qualité.

30.000 tonnes sont exportés chaque année.

L’appui a permis l’année dernière de développer l’activité de transformation locale et de générer un peu plus de 2.000 emplois. Des formations ont été assurés pour améliorer le packaging et pour orienter les agriculteurs vers les marchés d’exportation

Par ailleurs, 4 champs école ont été créés.

‘Le secteur est bénéfique puisque les produits dérivés de l’ananas, à l'instar des jus et de l'ananas séché sont très prisés sur les marchés étrangers’, explique Féou Luciano, le directeur national de l'Industrie.