Le Salon africain du bâtiment et des métiers connexes (AFRIBAT) a ouvert ses portes mardi à Lomé.

Il rassemble tous les professionnels du secteur, togolais et étrangers.

C’est le ministre du Commerce, Kodjo Adédzé, qui a coupé le ruban inaugural

Le Salon est organisé en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (Tunisie) et la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT).