Roadshow à Abu Dhabi

En visite aux Emirats, Faure Gnassingbé a rencontré mardi le patron du Abu Dhabi Fund for Development (ADFD), Mohammed Saif Ghanem Al Suwaidi.

Cette entité publique agit comme une agence publique d’aide au développement.

L’ADFD, présente au Togo depuis 2015 avec le financement partiel de la route Sokodé-Bassar, a accordé en janvier 2019 un prêt de 15 millions de dollars, en partenariat avec l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, pour la construction d’une centrale solaire photovoltaïque raccordée au réseau de 30 MW.

Le projet vise à fournir une énergie propre et fiable à environ 700.000 ménages et petites entreprises et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 9 242 tonnes / an.

Le chef de l’Etat a également reçu Khadim Abdulla Aldarei vice-président du Groupe Al Dahra.

Al Dahra Holding, une multinationale du secteur de l’agroalimentaire, est présente dans une vingtaine de pays.

Sa plus récente acquisition est un complexe agro industriel en Roumanie qui après rénovation lui coûtera près de 700 millions de dollars.