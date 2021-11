Stop aux importations illégales

Le marché local est inondé par des produits alimentaires, des volailles et des poissons importés illégalement.

Cela pose deux problèmes. C’est d’abord une concurrence déloyale pour les produits fabriqués localement ou importés légalement, c’est aussi une risque sanitaire avec une qualité souvent douteuse, explique le ministre du Commerce, Kodjo Adédzé.

Le gouvernement prévient : on sera intraitable et on mettra tout en oeuvre pour ne pas tuer notre économie.

‘Le laisser-aller a trop duré. Avec les fêtes de fin d’année qui s’annonce, la va changer et tout le monde en sentira l’odeur, assure M. Adédzé, Nous allons bloquer une bonne partie des importations illégales’.

Il est simple de faire rentrer des marchandises en fraude en raison de la porosité des frontières.