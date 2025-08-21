Des guides pour aider les entreprises à répondre aux normes internationales

Dans une démarche résolument tournée vers la compétitivité et l’exportation, le Togo a lancé ce jeudi une série de guides pratiques destinés à accompagner les entreprises, en particulier celles du secteur agroalimentaire, dans leurs démarches de certification. L’initiative est portée par la Haute Autorité de la Qualité et de l’Environnement (HAUQE).

Concrètement, il s’agit de cinq guides de certification et d’un guide harmonisé des procédures simplifiées de traçabilité. Ces documents couvrent des référentiels clés comme l’agriculture biologique, les normes ISO 9001 (qualité), ISO 22000 (sécurité des denrées alimentaires) ou encore ISO/IEC 17065 (évaluation de la conformité des produits et services).

Pour le président de la HAUQE, Arzouma Laré Botre, cette réforme est fondée sur la conviction que le développement durable passe par des entreprises solides, capables de produire selon les standards internationaux. « Ces outils traduisent notre volonté d’appuyer un secteur privé plus innovant, mieux préparé aux exigences croissantes en matière de normes, de durabilité et d’innovation », a-t-il déclaré, en référence à la feuille de route gouvernementale 2020-2025.

Grâce à ces guides, les entreprises locales auront désormais un accès simplifié à des informations fiables sur les démarches à suivre, les institutions impliquées, ainsi que les conditions à remplir pour obtenir des certifications reconnues à l’international. Ce soutien est essentiel pour bâtir la confiance des acheteurs, renforcer l’image des produits togolais et faciliter l’intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Dans un contexte de mutations économiques rapides, où la qualité et la traçabilité sont devenues des critères incontournables pour accéder aux marchés, la certification devient un véritable levier de compétitivité. Elle permet également de mieux répondre aux attentes des consommateurs, de plus en plus soucieux de durabilité et de conformité.

______

Accéder aux guides

https://hauqe.tg/documentation/guide-bio/

https://hauqe.tg/docs/guide-iso17065/