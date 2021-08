Après être entré au capital de RwandAir et de l'aéroport international de Kigali en 2019, Qatar Airways cherche à implanter une base arrière en Afrique de l'Ouest et a entamé des discussions avec Lomé et Abidjan, indique jeudi Africa Intelligence.

Doha envisage d’ouvrir une liaison non-stop vers le Togo et d’utiliser l’aéroport de Lomé comme un hub-ouest-africain.

Aucune confirmation pour le moment côté officiels togolais.