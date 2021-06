Un minimum de formation pour éviter les accidents

Le concept vient de Chine.

Les tricycles bagages sont de plus en plus nombreux à circuler au Togo. Plus économique qu’une fourgonnette, ils sont plébiscités par les artisans.

Même Gozem, l’Uber africain, propose ce service.

Mais tous les engins ne sont pas aux normes et constituent un danger. Outre les marchandises, certains conducteurs pour se faire un peu plus d’argent embarquent des passagers, ce qui n'est pas autorisé.

Pas question d’interdire ces engins. Mais il faut réglementer leur circulation et former les chauffeurs.

‘Notre secteur a besoin d’une bonne organisation afin de faire régner la discipline. Les gens conduisent très mal à cause la non maitrise du code de la route’, explique Têkovi Sobo, responsable du Syndicat national des conducteurs de tricycle bagages.

L’une des premières mesures est l’obligation pour tout pilote de posséder son permis A.

Ensuite, une formation de quelques jours a été imposée pour maîtriser le tricycle dont la stabilité n’est la première des qualités.