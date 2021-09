Un outil opérationnel

Formalités juridiques, système fiscal, secteurs porteurs, accompagnement des entreprises …

Vous envisagez de créer une entreprise ou d’investir au Togo ? Le Guide pratique des affaires 2021 vient de paraître.

Publié par l’agence Focus Yakou et le ministère de la Promotion de l’investissement, il fournit une mine d’informations pratiques sur le pays, son système économique, juridique et fiscal.

'Le secteur privé et la promotion des investissements nationaux et étrangers est un axe majeur de la relance de notre économie en cette période post - Covid, et la mise en place d’un ministère dédié, en charge de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion de l’investissement privé, confirme cette ambition de nos plus hautes autorités', écrit la ministre Rose Kayi Mivedor dans sa préface.

Commandes au +228 90 11 05 06 / 70 17 09 93