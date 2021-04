Un pays en transition

Le Togo est à fond dans les énergies renouvelables. Un énorme parc solaire sera opérationnel prochainement à Blitta. Plusieurs opérateurs privés se sont lancés dans le hors-réseau à destination des populations rurales. Ils commercialisent des kits solaires qui permettent aux habitants d’avoir de l’électricité, de regarder la télévision ou de charger leur téléphone.

Des dizaines de milliers de foyers sont déjà connectés.

Le gouvernement a donné un nom à sa politique de transition énergétique, ‘Cizo’ (allumer en langue Guin).

Tous les opérateurs du secteur - ils sont une trentaine - ont décidé de se regrouper au sein d’une ‘Synergie des acteurs des énergies renouvelables au Togo’.

‘L’objectif est de parler d’une seule voix et d’apporter une contribution à l’action du gouvernement dans ce secteur’, explique Séna Ayenu, qui dirige cette association et qui préside la société Soleva, l’un des acteurs du Off Grid dans le pays.