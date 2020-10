Un transporteur au bout du clavier

Transport de fret et déménagement. La société togolaise ‘Anaxar’ propose ses services aux professionnels et aux particuliers pour l’acheminement au Togo, mais aussi au Burkina Faso, Niger et Mali.

Jusque là, rien d’exceptionnel. De nombreux opérateurs sont déjà sur ce créneau.

La nouveauté réside dans le fait que (presque) toute la démarche s’effectue en ligne. Plus besoin de se rendre dans une agence; gain de temps assuré.

Le client fait part de ses besoins, valide le devis avant d’être contacté physiquement par un agent de la société.

Anaxar assure disposer d’un réseau de 1.000 transporteurs partenaires.