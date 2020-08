Une Afrique plurielle et dynamique

Alors que les effets sanitaires et économiques de la pandémie de Covid-19 continuent de se révéler partout dans le monde, la trajectoire du continent africain et ses facultés de rebond face aux crises sont encore méconnues ou sous-estimées.

L’Afrique prend pourtant une place croissante sur la scène internationale.

Afin de mieux comprendre les enjeux géostratégiques et de développement liés au continent, l’Agence française de développement publie aux éditions Armand Colin l’'Atlas de l’Afrique - AFD', un ouvrage comprenant plus de 100 cartes et graphiques.

L’Afrique, plus que tout autre continent, a accumulé en très peu de temps développement économique, transformations sociales, évolutions démographiques, réformes structurelles et changements environnementaux d’une ampleur spectaculaire.

Cet atlas, élaboré à partir de données pour la plupart inédites, au plus proche du terrain, retrace l’actualité et les réalités du continent : celles d’une Afrique plurielle, dynamique et qui, face à ses nombreux défis, entreprend, innove pour et avec sa jeunesse.

Grâce au choix de cartes rétablissant les réelles proportions du continent, de graphiques permettant de comparer des données dans le temps pour mieux en suivre les évolutions, et de restituer des dynamiques régionales, cet atlas a pour ambition, loin des clichés et des affirmations péremptoires, de dresser un état des lieux informé et attentif de l’Afrique telle qu’elle se fait.

L’atlas de 128 pages sera disponible en librairie le 26 août au prix de 25 € (Armand Colin).