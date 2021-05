Une amidonnerie inaugurée à Kamina

Une usine de transformation de manioc en amidon d’une capacité de 50 tonnes par jour a été inaugurée jeudi à Kamina (164km de Lomé).

La Nouvelle société de commercialisation des Produits agroalimentaires (NSCPA) a reçu le soutien du Projet d’appui à l’employabilité et à l’insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, un mécanisme mis en place par l’Etat.

Le projet estimé à 1,3 milliard de Fcfa a reçu un soutien financier de la Banque africaine de développement (BAD) qui appuie la politique de transformation agricole au Togo.

‘L’ouverture de cette unité constitue la preuve tangible que lorsque le gouvernement se met aux côtés des jeunes, c’est pour en faire des champions", a déclaré Myriam Dossou d’Almeida, la ministre du Développement à la base, de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes.

Pour l’occasion, le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé avait fait le déplacement.

En tant que culture, le manioc présente déjà des avantages de production, comme les rendements élevés à l'hectare, la tolérance à la sécheresse et aux sols dégradés, et une grande flexibilité de semis et de récolte.

En tant que source d'amidon, il est hautement compétitif: la racine contient plus d'amidon, en poids sec, que presque toutes les autres cultures vivrières, et est facile à extraire à l'aide de technologies simples.

On observe des signes d'un intérêt croissant pour la fécule de manioc locale en substitution des importations.

De nouvelles amidonneries ont été récemment créées en Afrique de l’Ouest.

Le plus gros producteur de manioc de la région, le Nigeria, a récemment annoncé un programme ambitieux de production d'éthanol à partir du manioc.