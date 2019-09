Une bombe à retardement

L’économiste togolais Kako Nubukpo, ancien ministre de la Prospective et pourfendeur du Fcfa, vient de publier un ouvrage sur l’avenir économique de l’Afrique.

‘L’urgence africaine, Changer le modèle de croissance’ est un réquisitoire sévère contre les élites africaines qui ne font pas assez pour le développement.

Derrière le discours savamment rodé d’une émergence qui tarde à se matérialiser au-delà des ‘tables-rondes’ des bailleurs de fonds et de ‘l’expertise’ des cabinets de conseil, les faits restent têtus.

Pour l’ancien responsable de l’économie à l’organisation internationale de la Francophonie, l’Afrique subsaharienne est la seule région du monde où la population extrêmement pauvre (sous le seuil des 1,25 $ par jour) a doublé en cinquante ans. Si croissance il y a en Afrique, elle est loin de profiter à l’ensemble des Africains. Et aucun signe ne semble indiquer que la situation puisse s’améliorer à court terme.

Ce livre défend la thèse de l’instrumentalisation de l’Afrique comme laboratoire du néolibéralisme avec la complicité active ou passive de ses propres élites.

Il tire la sonnette d’alarme sur la réalité d’une Afrique à la dérive, subissant les prédations minières et foncières, des sorties massives de capitaux licites et illicites, des surplus agricoles européens. Il revendique la promotion d’un espace de réflexion plurielle et endogène sur les économies africaines et leurs perspectives de prospérité.

Il y a urgence, car les blocages actuels font du continent africain une véritable bombe à retardement.

Face à ce constat, Kako Nubukpo montre comment l’Afrique tente de s’organiser, et apparaît malgré tout comme une terre d’espérance et d’innovations.

______

L’urgence africaine, Changer le modèle de croissance

Par Kako Nubukpo; Editions Odile Jacob (Paris)

En vente en librairie et sur Amazon