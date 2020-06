Victoire Agbemehin distinguée

La Togolaise Victoire Agbemehin fait partie des 54 lauréates du Women in Africa (WIA). Les résultats ont été annoncés jeudi par visioconférence.

La fondation Women in Africa soutient et accompagne les femmes entrepreneures africaines.

C’est grâce à la constitution d’un fonds de dotation que Women in Africa remplit une mission d’intérêt général et favorise la diffusion de l’éducation dans le domaine du développement économique, et plus particulièrement la formation des futures créatrices d’entreprises innovantes.

En 2019, la fondation a lancé le Projet 54 en collaboration avec Société Générale, grand mécène de l’initiative.

A l’échelle du continent, c’est 54 femmes entrepreneures, issues des 54 pays d’Afrique qui sont sélectionnées pour faire partie du Projet et ainsi bénéficier d’un accompagnement et d’une médiatisation.

Victoire Agbemehin est à la tête d’une agence de communication à Lomé.