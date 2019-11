15 millions d'euros pour les collèges

Marc Vizy et Sani Yaya lundi lors de la signature.

L’Agence française de développement (AFD) a signé lundi avec le gouvernement une convention de financement du Projet d’appui à la réforme des collèges (PAREC phase 2).

L’enveloppe globale de 15 millions d’euros est un don destiné à soutenir le secteur de l’éducation et de formation.

Il permettra d’améliorer les capacités et les conditions d’accueil dans les collèges publics de trois régions (Maritime, Plateaux et Savanes), en particulier pour les jeunes filles.

92 collèges d’enseignement général bénéficieront de nouvelles salles de classe et 75 autres d’appuis financiers pour leur modernisation.

Le projet prévoit également le renforcement de la gouvernance des établissements et un soutien pédagogique territorial.

Par ailleurs, un accent sera mis sur l’apprentissage dans certaines disciplines scientifiques ainsi que sur une formation académique spécifique pour les enseignants.

L’exécution confiée à plusieurs ONG.

‘Nelson Mandela a dit que l’éducation est la meilleure arme pour changer le monde. C’est fort de cette réalité que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre les moyens adéquats à la disposition de nos collèges, lycées et universités’, a déclaré Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances lors de la cérémonie.

Côté français, la convention a été paraphée par Marc Vizy, l'ambassadeur de France à Lomé, et François Jacquier, le directeur de l'AFD pour le Togo.

Initié en 2014, le PAREC a déjà permis la construction de 160 salles de classe, la formation de 3.000 enseignants et directeurs d’établissement, et une gouvernance renforcée des collèges ruraux des régions Maritime et Plateaux.

'Ces quinze dernières années, le soutien de la France au système éducatif togolais, notamment à travers l’AFD, ne s’est jamais tari', a rappelé M. Vizy lors de son intervention.