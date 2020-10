Davantage de Togolais pourront étudier en Europe

Etudier en Europe, c’est possible. La ‘Semaine des études en Europe’, couplée avec la 2e édition d’’Erasmus+’ a démarré mardi.

Erasmus+ est un programme de l'Union européenne en faveur de l'éducation, de la formation de la jeunesse. Il concerned’abord les Etats membres de l'Union européenne, mais aussi les pays partenaires comme le Togo.

Ce programme est un creuset de développement et de partenariats inter-universitaire entre nos universités et celles d’Europe’, a déclaré Ihou Wateba, le ministre de l'Enseignement supérieur.

Erasmus est bien connu des jeunes Européens. Depuis la création de ce programme d’échanges universitaires en 1987, ils sont plus de 4 millions à avoir profité de cette opportunité pour partir étudier quelques mois dans un autre pays de l’Union européenne (UE).

Erasmus+ recouvre cependant d’autres réalités, comme la mobilité d’enseignants-chercheurs. Il finance aussi d’autres actions, par exemple des projets de développement de l’enseignement supérieur sur d’autres continents.

1.000 étudiants africains ont déjà pu en bénéficier. L’année dernière, 12 Togolais ont séjourné dans un pays européen pour poursuivre leurs cursus.

‘C'est encore peu, ce n’est pas assez et on va faire beaucoup mieux dans les années à venir' a souligné Frédéric Varenne, le responsable économie et gouvernance à la délégation de l'Union européenne.