L’université de Lomé (UL) et la CGLU Afrique ont annoncé vendredi la signature d’un partenariat.

Cette organisation regroupe des gouvernements locaux africains. Ses objectifs sont de garantir la démocratie locale, de promouvoir le partage du capital humain de poursuivre le développement durable.

L’accord concerne une collaboration avec le Centre d'excellence régional sur les villes durables en Afrique (CERVIDA) qui est spécialisé dans la formation de cadres en aménagement urbain.

La mise en place de ce Centre, soutenu par la Banque mondiale, s’inscrit dans la droite ligne du Plan national de développement (PND) et vise à renforcer la visibilité de l’Université de Lomé en matière de partenariat, de formation et de recherche dans le secteur du développement urbain durable et à accompagner les pays africains à relever les défis de l’urbanisation, indiquent les officiels.

L'accord du jour a été signé par Dodzi Kokoroko, le président de l'UL, et Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de la CGLU.