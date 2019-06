L'UL lance un Master en droit des conflits armés

Le Togo a une expertise reconnue dans le maintien de la paix. Des Casques bleus sont présents dans plusieurs pays africains dans le cadre des missions des Nations Unies.

Lomé dispose d’ailleurs d’un centre d’entraînement pour préparer les soldats avant leur déploiement sur le terrain.

Cette place centrale occupée par le Togo dans le dispositif de l’ONU conduit le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC), dont le siège est à Lomé, et l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) a vouloir lancer un Master en droit des conflits armés et en sécurité électorale.

La formation sera dispensée par l’Université de Lomé (UL) et ouverte aux diplomates, aux militaires, aux étudiants des pays de la Cédéao et à des étrangers non-africains.

Les cours seront assurés à Lomé ou via internet.