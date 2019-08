Avec 1,8 milliard de personnes âgées de 10 à 24 ans, le monde n'a jamais compté autant de jeunes qu'aujourd'hui.

Cependant, plus de la moitié des enfants et des adolescents âgés de 6 à 14 ans n’ont pas les compétences de base en lecture et en calcul, même si la majorité d’entre eux vont à l’école.

Cette crise mondiale de l'apprentissage menace d'entraver sérieusement les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable.

Le 12 août a été désigné Journée internationale de la jeunesse par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1999 et constitue une célébration annuelle du rôle des jeunes en tant que partenaires essentiels du changement.

Le thème de cette année met l'accent sur les efforts visant à rendre l'éducation plus inclusive et plus accessible, y compris les efforts des jeunes eux-mêmes.

Enracinée dans l'objectif de développement durable n°4 – ‘Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie’ - la Journée internationale de la jeunesse 2019 examine comment les gouvernements, les jeunes et les organisations dirigées par des jeunes et axées vers les jeunes, ainsi que d'autres acteurs, transforment l'éducation pour en faire un outil puissant permettant de réaliser le Programme 2030 pour le développement durable.

Différentes manifestations auront lieu dans la journée au Togo. La ministre de la Jeunesse, Victoire Dogbé-Tomegah assistera dans l’après-midi à la célébration officielle prévue à la Maison des Jeunes d’Amadanhomé (Lomé).

Au programme également, la visite par des élèves ayant obtenu le BEPC avec succès, des principales institutions de la République : Assemblée nationale, Cour constitutionnelle …