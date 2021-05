Le PNUD soutient le Département de géographie de l'UL

Le PNUD va financer un laboratoire de télédétection appliquée et géo-informatique-LTAG à l’université de Lomé (UL).

Il permettra de concevoir de nouvelles approches et des techniques opérationnelles plus performantes pour le suivi de la dynamique environnementale.

Le Laboratoire développera des applications de télédétection et de technologies connexes pour les départements ministériels et les agences gouvernementales.

‘Le PNUD s’emploie à soutenir l’université de Lomé pour valoriser la recherche en sciences appliquées et à définir les grandes orientations de la recherche scientifique et du développement technologique, conformément à la politique nationale’, a déclaré Aliou Dia, le représentant du PNUD au Togo.

Le Département de Géographie de l'Université de Lomé est une unité de formation et de recherche de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Il offre des enseignements magistraux de géographie humaine, de géographie physique et des travaux dirigés. Il est chargé d’offrir un bon niveau de culture géographique et de formation à l’enseignement et aux techniques de la gestion des espaces.

L’objectif principal poursuivi par cette institution est l’acquisition d’un socle de connaissances générales commun à tous les étudiants en géographie, tant dans le domaine de la géographie physique (climatologie, géomorphologie, biogéographie, etc.), de la géographie humaine (géographie de la population, géographie urbaine, géographie rurale) que dans celui de la géographie économique (géographie des transports, géographie du commerce, géographie de la pêche, géographie du tourisme, etc.), de l’aménagement et de l’environnement (pratique de l’aménagement, développement local,…). L’accent est mis sur les mécanismes, les dynamiques, les rapports et les interactions entre les composants de l’espace géographique.

Dans le domaine de la Télédétection et des SIG, le département a commencé des enseignements théoriques et pratiques, depuis la rentrée académique 2002, fondés sur l’exploitation de logiciels libres et sous licence (QGIS et Arc GIS).

Pour permettre au Département de Géographie de mieux remplir ses missions en adéquation avec les ambitions nationales contenues dans le Plan national de développement (PND), le PNUD accompagne la création d'un laboratoire dont la première pierre a été posée mercredi.