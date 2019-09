Rentrée solidaire

6.000 élèves du primaire et du secondaire vont recevoir livres et des fournitures scolaires gratuites à quelques jours de la rentrée. Une opération solidarité organisée chaque année par le gouvernement et qui s’inscrit dans une politique d'inclusion.

‘L'objectif est de permettre aux élèves de jouir de leur droit à l'éducation au même titre que les enfants nantis', a déclaré Tchabinandi Kolani-Yentchare, la ministre de l'Alphabétisation.

Cette initiative a déjà concerné 70.000 jeunes issus de familles démunies et d’orphelins.