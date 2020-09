Creuser très profond

Les forages ne garantissent pas l’obtention d’une eau buvable.

Alerte lancée lundi par l'Agence nationale de gestion de l'environnement (ANGE).

Tout dépend en réalité de la profondeur et de la qualité des sols.

Dans le Grand Lomé, par exemple, le sol très sablonneux provoque des infiltration qui rend l’eau non consommable.

L’eau peut être contaminée par d’autres facteurs comme la présence de décharges, prévient l’agence.

'Ce qui est conseillé est d'avoir le forage le plus profond possible, recommande ANGE, même si ce n’est pas une garantie à 100% pour l’eau potable. Et il est indispensable de réaliser une étude environnementale au préalable, puis faire analyser la qualité de l’eau par les experts.