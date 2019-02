Le Togo travaille avec des entreprises innovantes

Pour la 10e année consécutive, le groupe Cleantech (CTG) présente la liste des 100 entreprises les plus innovantes en matière d’innovation et de technologies propres.

Le Global Cleantech 100 est un guide des opérateurs les plus innovants et prometteurs, susceptibles d’influencer le marché et l’avenir des industries mondiales au cours des dix prochaines années

Sélectionnée en 2019, la Britannique bboxx, spécialiste de la distribution d’énergie hors-réseau (off grid).

Elle est l’un des leaders mondiaux de la fourniture de kits solaires pour les foyers des zones rurales en Afrique.

Son expertise reconnue a conduit le gouvernement togolais à nouer un partenariat avec cette société de façon à accélérer de manière significative l’accès à l’énergie.

La présence de bboxx s’intègre dans le projet CIZO qui ambitionne de raccorder 2 millions d’habitants dans les quatre prochaines années.

L’équipement bboxx distribué au Togo est composé de panneaux solaires et de batteries permettant de stocker l'électricité qui est payable via un téléphone portable. Les clients peuvent alimenter un ensemble d'appareils domestiques (télévision, radio, ventilateur, etc.) basse consommation également fournis par la coentreprise.