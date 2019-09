Politique de reboisement

L’Etat ambitionne de reboiser 1.400.000 hectares d’ici 2030.

Pour ce faire, les pouvoirs publics veulent associer les communautés à la base. Sans leur appui, rien ne sera possible.

‘Pour restaurer et préserver les forêts et pour assurer la gestion durable des écosystèmes, il est indispensable d’impliquer les riverains. C’est la seule façon de protéger l’environnement et de générer des ressources’, explique David Wonou Oladokoun, le ministre de l'Environnement.

Selon une étude réalisée par REDD+ (réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation) le taux de déforestation est passé de 5% à 0,42% en 2018.

L'objectif est de parvenir très rapidement à un couvert végétal de plus de 10%.