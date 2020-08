Pollution à la source

L'Agence nationale de gestion de l’environnement vient de recevoir des équipements de dernière génération pour analyser la qualité de l’air que nous respirons à Lomé et en région.

Qualité de l’air, mais aussi de l’eau.

Le Togo est un pays peu pollué car très faiblement industrialisé. Le trafic automobile est dense dans la capitale, mais moindre à l’intérieur du pays. Ce n’est donc pas une préoccupation majeure.

C’est plus compliqué pour l’eau. Cours d’eau et rivières sont souvent pollués par les rejets domestiques. Et la population continue de s’alimenter à partir de ces sources qui provoquent de nombreuses maladies. Les prélèvements effectués régulièrement sont là pour le confirmer.

L’Agence va donc renforcer ses tests et signaler aux usagers les potentiels dangers.