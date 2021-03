Stratégie contre les particules fines

Le Togo a lancé vendredi son plan de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie dans le but d’améliorer à termes la qualité de l’air. Ces polluants sont le carbone organique, le carbone noir, les hydrocarbures, le méthane qui ont des répercussions sur la qualité de l’air et la santé.

Cette pollution est générée par l'agriculture, les feux de brousse, l'industrie, le transport, le charbon de bois pour la cuisine …

Si cette initiative fonctionne, elle permettra de réduire les émissions de près de près de 33% en 2040.

'Plus de 91% des ménages cuisinent encore à l'aide des technologies traditionnelles occasionnant ainsi de fortes émissions. L'impact sur la santé engendre une charge de morbidité de 41% caractérisée par des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies pulmonaires obstructives, des pneumonies infantiles, le cataracte, le développement cognitif engendrant des décès prématurés qui s'élèvent à 6542 l'an', explique Kohoga Thiyu Essobiyou, représentant du ministre de l’Environnement.

Les émissions de particules fines pourraient ainsi être réduites de plus de 70%, celles du carbone noir, des oxydes d'azote et de méthane de plus de 55%.

Pour y parvenir, les autorités veulent faire baisser de 20% la consommation de carburant grâce aux véhicules hybrides et électriques, encourager une meilleure gestion des déchets, promouvoir l’énergie solaire, notamment.