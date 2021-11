Un peu plus d’un kilo de cocaïne a été trouvé à l’aéroport de Lomé. Les deux paquets postaux devaient être acheminé par voie aérienne vers un autre pays qui n'a pas été indiqué.

La drogue a été repérée par le scanner de l'aéroport de Lomé. L'expéditeur a été arrêté.

Les trafiquants utilisent différents moyens plus ou moins sophistiqués pour faire passer la drogue. Mais la douane et les équipes spécialisées sont de plus en plus performantes.