Décès d'un otage

Trois membres d’équipage d’un navire grec, le 'Elka Aristote', enlevés le 4 novembre dernier lors d’une attaque au large du Togo, ont été libérés.

‘Ils sont en sécurité et en bonne santé, ont subi des contrôles médicaux et font actuellement l'objet d'un compte rendu par les autorités locales avant de rentrer chez eux aux Philippines, en Grèce et en Géorgie’, a indiqué vendredi l’armateur.

Cependant, le quatrième otage est décédé en captivité ‘des suites de maladie’.

Malgré cet événement tragique, la piraterie maritime est en baisse dans le Golfe de Guinée grâce à une coopération étroite des pays de la région.