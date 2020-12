Aftar Touré Morou en deuxième année

Le Choiseul 100 Africa est une étude annuelle inédite réalisée par l’Institut Choiseul. Il identifie et classe les 200 jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins appelés à jouer un rôle important dans le développement de l’Afrique dans un avenir proche.

Dirigeants d’entreprises florissantes, entrepreneurs à succès, investisseurs et porteurs de projets innovants, ect., ils incarnent le dynamisme et le renouveau de tout un continent et portent les espoirs de toute une génération.

Un Togolais figure dans la palmarès 2020.

Il s’agit d’Aftar Touré Morou, le directeur général de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP).

Aftar Touré Morou a fréquenté l’université de Lomé, l’Ecole nationale d’administration (ENA, France, promotion Jean Zay) et l’Institut d’études politiques de Strasbourg.

M. Morou avait déjà été distingué l’année dernière par l’Institut.