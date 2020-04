Anticiper la relance

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié vendredi la VIe et dernière revue relative à la Facilité élargie de crédit (FEC) dont bénéficie le Togo.

Ce rapport avait été initialement préparé sur la base de discussions avec les autorités togolaises fin 2019 et début 2020 dans le cadre de la VIe revue de l'accord FEC (Facilité élargie de crédit).

Le rapport a depuis été révisé pour répondre à la demande des autorités d’augmenter le niveau d’accès pour tenir compte des implications du covid-19.

Le document couvre à la fois l'examen du programme FEC et les implications de la crise sanitaire sur l’économie togolaise et les moyens de soutenir le pays.

Le rapport souligne que le Togo a fait des progrès significatifs sur la période 2017-2019 dans le cadre du FEC dans plusieurs domaines.

La reprise économique s'est raffermie mais a récemment été entravée par la pandémie de covid-19. Les projections de croissance pour 2020 ont été sensiblement revues à la baisse. Le déficit budgétaire et l'écart de financement de la balance des paiements devraient se creuser considérablement en raison de la perte de recettes, de l'augmentation des dépenses de santé et de la baisse des exportations.

‘Le Togo est l'un des pays les plus performants dans l'amélioration de l'environnement des affaires ces dernières années. Il sera important de poursuivre ces réformes, y compris le renforcement de la gouvernance, et de mettre en œuvre les mesures décrites dans le plan national de développement pour soutenir une croissance forte et inclusive’, souligne Mitsuhiro Furusawa, le directeur général adjoint et du FMI.