Badanam Patoki à la présidence du CREPMF

Le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s’est réuni en Visio jeudi sous la présidence de Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances et président en exercice.

Le Conseil a procédé à la nomination des responsables au Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) et à la Banque Centrale.

Badanam Patoki, secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, a été nommé président du CREPMF pour un mandat de trois ans. Il prendra ses fonctions le 1er mai.

M. Patoki a une longue expérience au sein des instances de son pays et à la BCEAO où il a passé de nombreuses années. Son expertise est reconnue.