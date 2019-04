Banque mondiale : Coralie Gevers succède à Pierre Laporte

Coralie Gevers, responsable des opérations de la Banque mondiale à Madagascar et aux Comores depuis mars 2014, après avoir exercé la même fonction en Mongolie pendant trois ans, vient de prendre en charge le Togo. Elle remplace Pierre Laporte.

Depuis qu’elle a rejoint la Banque mondiale en 1996, elle a occupé divers postes au sein des bureaux du président et de l' économiste en chef, ainsi que dans la région Asie du Sud-Est et du Pacifique.

Coralie est titulaire d’un master en économie de l’Université de Namur en Belgique, son pays d'origine, et d'un master en Relations internationales de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis.

Une première rencontre s’est déroulée mardi à Washington entre Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances, et Mme Gevers à l’occasion des Assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale.