Action et résultats. Tels sont les maîtres-mots du gouvernement. Invité samedi de la chaîne de télévision NewWorld, le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, a assuré que l’engagement des autorités était total et la détermination au plus haut.

Le budget programme est l’instrument par excellence pour soutenir la feuille de route 2020-2025. Une ensemble de projets économiques et sociaux censés amorcer le développement du pays.

En espérant que l’année 2021 offre des conditions plus propices avec une fin espérée de l’épidémie.

‘L’économie togolaise a été secouée comme ailleurs dans le monde, mais le Togo a plutôt bien résisté. Il a montré sa résilience grâce aux mesures qui ont été prises très tôt par le gouvernement’, a déclaré M. Yaya.

Le Togo espère parvenir cette année à un taux de croissance de 4,7%