Efficacité dans l'exécution des réformes

Le satisfecit adressé au gouvernement par le FMI dans la bonne conduite du programme de Facilité élargie de crédit (FEC) et le classement du Togo au sixième rang des dix pays réformateurs en Afrique, sont la démonstration de la pertinence des réformes engagées par les autorités, a souligné mardi le ministre de l’Economie et des Finances.

Il s’exprimait lors de l’atelier de revue de la performance des réformes.

Sani Yaya a rappelé que son pays avait gagné 19 places dans le dernier rapport Doing Business realize par la Banque mondiale.

Il a rendu un hommage appuyé au president Faure Gnassingbé pour l’impulsion donnée à ces réformes. Il a également salué l’appui constant apporté par le FMI, l’Union européenne et les partenaires au développement.

La stratégie des réformes prévoit deux revues chaque année afin d’évaluer la performance des réformes à fin juin et à fin décembre et d’en améliorer le contenu et le rythme.

Fidèle à sa vocation première qui est d’être au service de la nation, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre progressive de réponses innovantes qui contribuent réellement à l’amélioration des conditions de vie des populations’, a déclaré M. Yaya.