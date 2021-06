Fin de la mission virtuelle du FMI

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Jaroslaw Wieczorek, a tenu des réunions virtuelles avec les autorités togolaises du 1er au 18 juin afin de discuter des développements économiques récents.

A l'issue des discussions, M. Wieczorek a fait la déclaration suivante : 'Les discussions des services du FMI avec les autorités ont porté sur les mesures visant à soutenir la réponse à la crise de la COVID-19, les efforts pour renforcer la reprise économique naissante, la nécessité de réformes pouvant être mises à profit pour favoriser une croissance inclusive et durable tirée par le secteur privé, et l’amélioration des résultats du développement à moyen terme. C'est à cet égard que les autorités togolaises ont exprimé leur intérêt pour un soutien dans le cadre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC).

“Au cours des discussions, des progrès notables ont été réalisés sur les hypothèses clés qui sous-tendent le cadre macroéconomique, dans le but de garantir des ressources pour la campagne de vaccination prévue et les autres besoins liés à la crise de la COVID-19, ainsi que le renforcement de stabilité macroéconomique à moyen terme et les marges de manœuvre budgétaires pour les dépenses sociales et de développement.

“Les autorités togolaises ont confirmé leur engagement en faveur de réformes fondées sur la Feuille de route Togo 2020-25 et le plan national de développement.

“Les discussions devraient se poursuivre dans un avenir proche en vue de finaliser les accords sur un nouvel accord FEC.

“L'équipe du FMI exprime sa gratitude aux autorités togolaises pour les discussions ouvertes et productives.”