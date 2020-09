Financement de 70 millions de dollars de la BM

Le groupe de la Banque mondiale a approuvé jeudi un financement de 70 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA)* pour aider le Togo à faire face à la crise sanitaire de COVID-19 dans sa phase de redressement socioéconomique.

Le Togo a pris des mesures importantes pour contenir la pandémie et atténuer son impact socioéconomique et doit faire face à des contraintes financières. Pour répondre aux différents enjeux de la pandémie, la Banque mondiale vient en appui à la stratégie anti-COVID-19 mise en place par le gouvernement et centrée sur trois volets : sauver les vies avec l’exécution du plan de riposte sanitaire ; préserver les moyens de subsistance des ménages en stabilisant l’activité économique à un niveau acceptable ; et relancer l’économie à travers des mesures en faveur des entreprises et un soutien à l’agriculture.

'Cet appui est important pour aider le Togo à atténuer les effets de la pandémie sur les populations et exécuter le plan national de redressement post-COVID-19 »', souligne Hawa Cissé Wagué, représentante résidente de la Banque mondiale pour le Togo, dans un communiqué publié par l'institution.

'Les mesures de protection sociale et de santé soutenues par cette opération devront atténuer l'impact des effets de la crise sur les plus vulnérables en soutenant la consommation des ménages et en garantissant l'accès aux services de base', a précisé Mme Wagué.