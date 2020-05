Formation à destination des bourses africaines

Simon Culhane, CEO du CISI, et Félix Edoh Kossi Amenounve, DG de la BRVM

La BRVM (Bourse régionale des valeurs mobilières*) et le Chartered Institute for Securities and Investment (CISI) ont signé vendredi un accord de coopération.

En raison de l’épidémie, la cérémonie s’est déroulée en visioconférence.

Le CISI va accompagner les bourses africaines dans le développement de programmes de formation et de certification pour les intervenants des marchés de capitaux en Afrique.

Cet organisme professionnel propose ses services à l'industrie financière mondiale.

L'accord concerne tous les membres de l’organisation continentale des Bourses (African Securities Exchanges Association, ASEA), présidée actuellement par le directeur général de la BRVM, Félix Edoh Kossi Amenounve.

* La BRVM est la Bourse commune aux 8 pays de l’UEMOA