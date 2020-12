Inclusion financière digitale

Oragroup et Axian ont décidé de s’associer pour accélérer l’inclusion financière en Afrique, indique un communiqué publié mardi par les deux sociétés.

L’idée est de tirer parti de la révolution numérique pour offrir des services financiers novateurs (monnaies électroniques, services financiers sur mobiles, nano-épargne en ligne…) aux populations les plus modestes du continent.

Grâce à ce rapprochement, les succursales et filiales d’Oragroup se joindront à différents opérateurs de téléphonie mobile, dans l’objectif d’offrir aux usagers ciblés des services financiers numériques de qualité.

Au Togo, une phase pilote a déjà été lancée : Orabank Togo et l’opérateur Togocom (propriété d’Axian à 51%) lanceront prochainement le service MBanking.

Les utilisateurs pourront réaliser des opérations dites de bank to wallet et wallet to bank, en liant leurs comptes bancaires à ceux qu’ils créent auprès de leurs opérateurs.

Des services de gestion de compte comme la consultation de soldes ou l’historique des transactions et à terme un produit de nano-épargne/crédit seront aussi proposés aux utilisateurs.

Oragroup et Axian ont en commun d’avoir le même actionnaire, Emerging Capital Partners (ECP).