L'heure des récompenses

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’UEMOA (BRVM) organise le 10 avril à Abidjan la 2e édition des BRVM Awards.

Cette cérémonie vise à récompenser les acteurs du marché les plus méritants. Ils s’adressent notamment aux sociétés cotées, aux émetteurs d’obligations (Etats, Institutions financières, Entreprises du secteur privé, etc.), aux intervenants agréés [Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI), Sociétés de Gestion des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (SGO), Banques Teneurs de Comptes/Conservateurs (BTCC)], mais aussi aux investisseurs Institutionnels, aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et aux médias.

‘Tous ces acteurs contribuent indéniablement au développement, au rayonnement et à la notoriété de notre marché’, explique le Togolais Edoh Kossi Amenounve, directeur général de la BRVM.

La bourse commune aux 8 pays de l’UEMOA veut mettre l’innovation au service de l’épargne à long terme par le développement d’instruments de collecte innovants en vue d’orienter les ressources vers des investissements productifs tout en intégrant dans ses activités les enjeux de durabilité.

C'est sous le thème de la finance Durable que sont placés les Awards 2021.

La BRVM entend dans les prochaines années s’impliquer davantage dans la promotion de nouveaux produits sur le marché financier régional : Green Bonds, Diaspora Bonds, Social bonds …, indique M. Amenounve.