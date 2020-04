Le FMI décaisse 131 millions de dollars

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé vendredi la sixième et dernière revue des résultats économiques obtenus par le Togo dans le cadre d’un programme appuyé par un accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC).

L’achèvement de la revue permet de décaisser environ 131,3 millions de dollars. Ce qui porte le total des décaissements au titre de l’accord à environ 336.4 millions.

L’accord triennal en faveur du Togo avait été approuvé en 2017.

En achevant la sixième revue, le conseil d’administration a également approuvé la demande présentée par les autorités togolaises en vue d’une augmentation du niveau d’accès dans le cadre du programme afin de répondre aux besoins urgents de financement découlant des efforts et plans des autorités visant à contrôler la propagation du COVID-19 et atténuer son impact économique au Togo.

Le Togo a réalisé des progrès considérables en 2017-2019 dans le cadre du programme soutenu par le FMI, note l’institution.

Mais la reprise économique est entravée par la pandémie.

Les projections de croissance pour 2020 ont été sensiblement revues à la baisse. Le déficit budgétaire et le besoin de financement de la balance des paiements pourraient s’élargir considérablement en raison de la perte de recettes, de l'augmentation des dépenses de santé et de la baisse des exportations.

À l’issue de la réunion du conseil d’administration, M. Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint et président par intérim, a prononcé la déclaration ci-après :

‘La performance du Togo au titre du programme soutenu par la FEC a été globalement satisfaisante. Alors que la reprise économique s’était raffermie, elle a été entravée récemment par la pandémie. Les perspectives macroéconomiques sont sujettes à une grande incertitude’, a déclaré Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint et président par intérim du FMI.

‘Les autorités prennent des mesures immédiates pour faire face aux implications humaines et économiques de la crise sanitaire tout en préservant les réalisations budgétaires durement obtenues pendant ces dernières années’, a-t-il ajouté.

Durant la période 2017-2019, le Togo a respecté le critère de convergence de l'UEMOA d'un déficit budgétaire ne dépassant pas 3% du PIB. Pour 2020, le déficit budgétaire et le besoin de financement de la balance des paiements pourraient se creuser en raison des dépenses de santé supplémentaires et d'autres impacts du COVID-19 sur l'économie. Néanmoins, la dette publique devrait continuer de baisser.

Les réformes structurelles liées à l'administration des recettes et à la gestion des finances publiques progressent. Des progrès ont été achevés en matière de collecte des arriérés d'impôts, de soumission en ligne des déclarations en douane et d’étapes vers la budgétisation des programmes., note le Fonds.

La poursuite d'une politique prudente en matière d'emprunt et le renforcement de la capacité de gestion de la dette sont indispensables afin de préserver la viabilité de la dette, prévient le FMI.

Le Togo a été l'un des pays les plus performants dans l'amélioration du climat des affaires ces dernières années ; il sera important de poursuivre ces réformes, notamment de renforcer la gouvernance, et de mettre en œuvre les mesures décrites dans le plan national de développement afin de soutenir une croissance forte et inclusive. Finaliser les réformes au niveau des deux banques publiques est primordial pour préserver la stabilité financière et éviter des risques au budget de l’État, conclut le Fonds.