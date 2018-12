Le Togo apure sa dette interne

Au Togo, la progression de l’économie a été significative au cours de ces derniers mois, après un passage à vide lié aux tensions politiques.

Depuis plusieurs années, l’Etat a adopté une politique d’endettement mesuré en vue d’assurer la soutenabilité de la dette.

Le gouvernement a décidé, dans le cadre de l’amélioration des performances économiques et de la diversification de l’économie, de mettre en œuvre un certain nombre de réformes dont l’objectif est de permettre un retour rapide et soutenu à la croissance.

Parmi les mesures d’amélioration, il y a le paiement de la dette domestique qui aura pour conséquence directe la relance de l’économie et la création d’emplois.

Le ministère de l’Economie et des Finances a annoncé lundi que le montant global de réduction d'arriérés à la date du 30/11/2018 se chiffre à 55,073 milliards de Fcfa. Ce montant concerne la dette commerciale intérieure.

Les fournisseurs de l’Etat pourront donc être assurés de l’engagement et de l’accompagnement des pouvoirs publics.

Le ministère de l’Economie et des Finances réaffirme la volonté du gouvernement de poursuivre l’apurement de la dette intérieure commerciale afin de donner les moyens au secteur privé de participer à la dynamisation de l’activité économique.