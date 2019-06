Le blanchiment a un impact négatif sur l'environnement des affaires

Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) organise du 26 au 28 juin à Lomé un Forum sur le renforcement de la gouvernance d’entreprise et la promotion des investissements financiers en Afrique de l’Ouest à travers la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette rencontre, organisée en collaboration avec les autorités togolaises, s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre le GIABA et les acteurs du secteur public et privé.

Elle vise notamment à promouvoir l’investissement financier dans la région en impulsant une dynamique de bonne gouvernance.

Il sera question de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et leur impact négatif sur l’environnement des affaires.

Une centaine de participants sont attendus comprenant des représentants de banques et établissements financiers, des hauts responsables de gouvernements et d’institutions de régulation et de supervision du secteur financier, des partenaires et promoteurs d’investissement.

Le Togo accorde une grande importance à l’intégrité de son système financier. Il lutte avec détermination contre le crime organisé, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cet intérêt se manifeste par une volonté politique clairement affichée de prendre les décisions permettant de mener une lutte efficace contre ces fléaux.

Le GIABA est responsable de la prévention et du contrôle du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en Afrique de l´Ouest.